Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan 'kar hırsı dizginlenecek' demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Kafe, restoran ve marketlerdeki fahiş fiyatlarla mücadele için Ticaret Bakanlığı il il ilçe ilçe denetim yapıyor. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı inceleniyor.