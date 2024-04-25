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Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan 'kar hırsı dizginlenecek' demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Kafe, restoran ve marketlerdeki fahiş fiyatlarla mücadele için Ticaret Bakanlığı il il ilçe ilçe denetim yapıyor. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı inceleniyor.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 12:22 Güncelleme 25 Nisan 2024, 12:22
Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti 1

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 5 ilde restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti 2

Bakanlık ekipleri, İstanbul, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Çanakkale'de gerçekleştirdikleri denetimlerde, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti 3

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki ekip, Üsküdar'da yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinin yanı sıra marketleri denetledi.

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