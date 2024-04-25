PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Küpe sorunu
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 25 Nisan 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Küpe sorunu

SELDA abla benim için hayati önem taşıyor. Çok aşığım, bir ay sonra evleniyorum. Eşim olacak insan küpe takıyor. Düğündekini bile seçti; pırlantalı olacak. Ailem kafayı yedi "bu ileride burnuna halka bile takar, cenazemize gelir" diyor. Nişanlım seni çok seviyor, 'annem gibi' diyor.
Yorumunu kendisine okutacağım acil cevap bekliyorum abla. Rumuz; Peri

OKU BAKALIM DAMAT EFENDİ
S.U. CEVAP; Şahsen küpeye karşı değilim ama iki kulakta iki koca pırlanta n'oluyor çocuğum? Düğün dediğin senin, kız tarafına takdimin. İnsanların beyinlerini yakacaksın. Cem Yılmaz'ı düşün; o bile halka küpesiyle birazdan fırfır eteğini giyecek zenne gibi durmuyor mu? Sakın, 'koskoca kudretli padişahlarımız sallantılı küpe takarmış' deme bak çarparım ağzına. Kafadaki o ihtişamlı kavuk çıkınca Kanuni bile sanırsın oryantal Didem! Hadi çocuğum hadi, bak nişanlın çok üzülüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kocama inandıramıyorum 24 Nisan 2024, Çarşamba İnkar etme modası 21 Nisan 2024, Pazar Müge Anlı’nın eşi yok 19 Nisan 2024, Cuma Kayınvalide kader midir? 17 Nisan 2024, Çarşamba
45’lik Selen Görgüzel estetik sonrası son halini paylaştı! Sosyal medya onu konuştu! “Pardon tanışıyor muyduk?”
Estetik sonrası son halini paylaştı!
Papara BJK kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...
Papara BJK kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları
Eskişehir’de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
Fahiş fiyata geçit yok
Kiracısı Demet Akalın’ı çıldırttı! Adamın ukalalığına bak diyerek canlı yayında isyan etti! 5 bin Tl karşılığında...
Açtı ağzını yumdu gözünü
SON DAKİKA