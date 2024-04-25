Selda Uskan

SELDA abla benim için hayati önem taşıyor. Çok aşığım, bir ay sonra evleniyorum. Eşim olacak insan küpe takıyor. Düğündekini bile seçti; pırlantalı olacak. Ailem kafayı yedi "bu ileride burnuna halka bile takar, cenazemize gelir" diyor. Nişanlım seni çok seviyor, 'annem gibi' diyor.

Yorumunu kendisine okutacağım acil cevap bekliyorum abla. Rumuz; Peri

OKU BAKALIM DAMAT EFENDİ

S.U. CEVAP; Şahsen küpeye karşı değilim ama iki kulakta iki koca pırlanta n'oluyor çocuğum? Düğün dediğin senin, kız tarafına takdimin. İnsanların beyinlerini yakacaksın. Cem Yılmaz'ı düşün; o bile halka küpesiyle birazdan fırfır eteğini giyecek zenne gibi durmuyor mu? Sakın, 'koskoca kudretli padişahlarımız sallantılı küpe takarmış' deme bak çarparım ağzına. Kafadaki o ihtişamlı kavuk çıkınca Kanuni bile sanırsın oryantal Didem! Hadi çocuğum hadi, bak nişanlın çok üzülüyor.