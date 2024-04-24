Hakan Ural’ın partneri Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 9 yıllık büyük aşk! Meğer 3 çocuğunun babası...

Yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun programıyla adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, son olarak Hakan Ural'la kamera karşısına geçti. Aktif olarak ekranlarda yer alan ünlü sunucunun kariyeri kadar özel hayatı da merak edildi. 2015 yılında dünyaevine giren Namlı'nın özellikle üç çocuğunun babası merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Nur Tuğba Namlı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kim...