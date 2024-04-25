Ezel’in ilk Eyşan’ı bakın kim çıktı! Herkes o isim zannediyordu ama...

Ezel dizisinin unutulmaz karakterlerinden Eyşan için ilk olarak düşünülen ismin Cansu Dere olmadığı yapılan açıklamalar ve röportajlarla anlaşıldı. Cansu Dere tarafından canlandırılan Eyşan karakteri, izleyicilerin hafızalarında özel bir yer edinmiş durumda.