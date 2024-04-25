Ezel’in ilk Eyşan’ı bakın kim çıktı! Herkes o isim zannediyordu ama...

Ezel dizisinin unutulmaz karakterlerinden Eyşan için ilk olarak düşünülen ismin Cansu Dere olmadığı yapılan açıklamalar ve röportajlarla anlaşıldı. Cansu Dere tarafından canlandırılan Eyşan karakteri, izleyicilerin hafızalarında özel bir yer edinmiş durumda.
EYŞAN KARAKTERİ İÇİN İLK SEÇİM KİMDİ?
Ancak yapımcıların ilk tercihi başarılı oyuncu Zeynep Beşerler'den yana olmuş.
Zeynep Beşerler katıldığı bir magazin programında Eyşan karakteri için kendisine yapılan teklifi doğrulayarak, bu teklifi neden reddettiğini izleyicilerle paylaştı.