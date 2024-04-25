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312 günlük sır DNA'da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı

Balıkesir'de geçtiğimiz yıl haziran ayında kaybolan ve bir daha haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve eşyaların olduğu bölgede başlayan arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler dere yatağı da dahil olmak üzere inceleme yaparken, kemik parçalarına yapılan DNA eşleşmesinin sonuçları bekleniyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül, Gönen’den son gelişmeleri aktardı. Peki, kimlik tespiti nasıl yapılacak? Adli Tıp ve emniyet uzmanları gelişmeleri anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 11:12 Güncelleme 25 Nisan 2024, 11:23
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

DERE YATAĞINDA İNCELEME YAPILIYOR
Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yapıyor.

Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg

BÖLGE DİDİK DİDİK EDİLİYOR
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen bir kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle sürüyor.

AİLESİ İLE DNA EŞLEŞMESİ YAPILACAK
Bulunan kemikler, DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. İngiltere'den gelen kızı Nisa Berzeg'in vereceği DNA örneği ile kemiklerin Berzeg'e ait olup olmadığı belirlenecek.


KİMLİK TESPİTİ NASIL YAPILACAK?
Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, A Haber'de sürece ilişkin detayları paylaştı.

Hancı, "Normalde kimlik tespitinin 3-4 tane ana unsuru var. Bir Burada görmüş olduğunuz gibi dişler sonsuza kadar neredeyse kalabilen organlarımız. Parmak izi, kemik incelemeleri ve DNA. Diş bulunamamış sadece kemik bulunmuş. Şu an elimizde sadece kemikler var. Kemikte eskiden kalmış bir kırığın iyileşmesi bir protez vs. gibi şeyler yoksa sadece kemiğe bakarak da biz kimliklendirme yapamayız. Sonuçta eleye eleye elimizden tek bir şey kalıyor bu kemikten elde edilecek DNA'yı birinci derece veya ikinci derece yakınlarından alınacak DNA örnekleriyle karşılaştırarak." ifadelerini kullandı.

DİŞ İZİ DETAYI
Bulunan kemiklerin yakınında çıkan parçalanmış kimlik ve banka kartlarında diş izlerine rastlandı.

KEMİKLER ONA AİT OLMAYABİLİR

Hürriyet'te yer alan habere göre; olayı yorumlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Ceset bu kadar kısa sürede kemik haline gelmez. En az 5 yıl geçmesi lazım kemik haline gelmesi için. Ama kemiklerin yanında Korhan Berzeg'in kimliklerinin bulunması da kafa karıştırıcı. Düşme sonucu ölseydi, hayvanlar parçalasa bile köpekler mutlaka cesedin kokusunu alırdı. Eğer olay cinayet ise, elbise parçalarında yabancı kişiye ait doku örnekleri varsa DNA tespiti yapılabilir. Her anlamda şaşırtıcı bir olay." dedi.

TOKSİK İNCELEME OLMALI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz ise "Olay yerindeki giysilerin mutlaka ayrıntılı incelenmesi gerekir. Üzerinde herhangi bir kesici delici alet yarası, ateş-silah yarası izi var mı? Özellikle biyolojik materyal bulunduğunda kemiklerde ve diğer biyolojik materyallerde toksikolojik inceleme yapılmalıdır. Ölüm nedeni ve ölüm zamanına yönelik de inceleme gerekir." ifadelerini kullandı.

CESET TAŞINMIŞ
Emekli polis, Savaş Kurtbaba "Kayıp şahsa aitse kemiklerde darp cebir izi var mı diye bakılacak. Bulunduğu yer itibarıyla yüzde 99 ceset buraya taşınmış. Hayvanlar bunu yapabilir. Bu olay basit bir olay değil. Benim kaçırıldığı şeklinde bir şüphem var. En önemli delil köpek. Muhtemelen köpeği aç bırakıp olay yerine tekrar göndermişlerdir. Hayvanlar parçalamış gibi izlenim de verilmiş olabilir. Şayet hayvanlarla ilgili kemiklerde herhangi bir ize rastlanmazsa cinayet olma ihtimali çok çok daha artıyor" dedi.

AVUKAT KONUŞTU
Berzeg Ailesi'nin avukatı Emre Akkaş, kimlik ve kartların Korhan Berzeg'e ait olduğunu doğruladı.

İstanbul'dan geldiği Gönen'de açıklamalarda bulunan Akkaş, şöyle konuştu:

"Belli kartlar, kimlik kartı, banka kartı ve belli kıyafet parçaları bulundu. Bunun yanında kemik parçaları da ortaya çıktı. Biz tabii çok şaşkınız. Şu anda savcılık nezdinde, kolluk kuvvetlerinin incelemeleri de bölgede devam etmekte. Süreç devam ediyor, biz de tabii dosyayı takip ediyoruz.

Kızı Nisa Berzeg'in vereceği DNA örneğiyle süreç 2-3 hafta içerisinde sonlanır. Angela Hanım, umudunu taşıyordu. Kendisi bu süreci de metanetle takip ediyor. Bu süreç tabiri caizse yeniden başlamış ve bu süreç yeniden ilerliyor olarak da görebiliriz."


NELER OLMUŞTU?
Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.



Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta 23 Nisan'da mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Korhan Berzege mi ait? Evinin 5 kilometre ötesinde insan kemikleri bulundu! Elbise parçaları ve kredi kartı... Kızının DNAsı alınacak
Korhan Berzeg'e mi ait? Evinin 5 kilometre ötesinde insan kemikleri bulundu! Elbise parçaları ve kredi kartı... Kızının DNA'sı alınacak

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