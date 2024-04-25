312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı

AİLESİ İLE DNA EŞLEŞMESİ YAPILACAK

Bulunan kemikler, DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. İngiltere'den gelen kızı Nisa Berzeg'in vereceği DNA örneği ile kemiklerin Berzeg'e ait olup olmadığı belirlenecek.



KİMLİK TESPİTİ NASIL YAPILACAK?

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, A Haber'de sürece ilişkin detayları paylaştı. Hancı, "Normalde kimlik tespitinin 3-4 tane ana unsuru var. Bir Burada görmüş olduğunuz gibi dişler sonsuza kadar neredeyse kalabilen organlarımız. Parmak izi, kemik incelemeleri ve DNA. Diş bulunamamış sadece kemik bulunmuş. Şu an elimizde sadece kemikler var. Kemikte eskiden kalmış bir kırığın iyileşmesi bir protez vs. gibi şeyler yoksa sadece kemiğe bakarak da biz kimliklendirme yapamayız. Sonuçta eleye eleye elimizden tek bir şey kalıyor bu kemikten elde edilecek DNA'yı birinci derece veya ikinci derece yakınlarından alınacak DNA örnekleriyle karşılaştırarak." ifadelerini kullandı.



DİŞ İZİ DETAYI

Bulunan kemiklerin yakınında çıkan parçalanmış kimlik ve banka kartlarında diş izlerine rastlandı.

KEMİKLER ONA AİT OLMAYABİLİR Hürriyet'te yer alan habere göre; olayı yorumlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Ceset bu kadar kısa sürede kemik haline gelmez. En az 5 yıl geçmesi lazım kemik haline gelmesi için. Ama kemiklerin yanında Korhan Berzeg'in kimliklerinin bulunması da kafa karıştırıcı. Düşme sonucu ölseydi, hayvanlar parçalasa bile köpekler mutlaka cesedin kokusunu alırdı. Eğer olay cinayet ise, elbise parçalarında yabancı kişiye ait doku örnekleri varsa DNA tespiti yapılabilir. Her anlamda şaşırtıcı bir olay." dedi.

TOKSİK İNCELEME OLMALI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz ise "Olay yerindeki giysilerin mutlaka ayrıntılı incelenmesi gerekir. Üzerinde herhangi bir kesici delici alet yarası, ateş-silah yarası izi var mı? Özellikle biyolojik materyal bulunduğunda kemiklerde ve diğer biyolojik materyallerde toksikolojik inceleme yapılmalıdır. Ölüm nedeni ve ölüm zamanına yönelik de inceleme gerekir." ifadelerini kullandı. CESET TAŞINMIŞ

Emekli polis, Savaş Kurtbaba "Kayıp şahsa aitse kemiklerde darp cebir izi var mı diye bakılacak. Bulunduğu yer itibarıyla yüzde 99 ceset buraya taşınmış. Hayvanlar bunu yapabilir. Bu olay basit bir olay değil. Benim kaçırıldığı şeklinde bir şüphem var. En önemli delil köpek. Muhtemelen köpeği aç bırakıp olay yerine tekrar göndermişlerdir. Hayvanlar parçalamış gibi izlenim de verilmiş olabilir. Şayet hayvanlarla ilgili kemiklerde herhangi bir ize rastlanmazsa cinayet olma ihtimali çok çok daha artıyor" dedi.