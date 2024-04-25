Patiswiss’te yeni CEO belli oldu! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu gitti! Kocası geldi! Pastaneden 12 şirkete

Linkedln'ı aktif kullanan Tunaoğlu, hayalinin bir fabrika satın almak olduğundan da sık sık bahsediyor. Bu durumu paylaşımlarına taşıyan Tunaoğlu, şirketinin %67 kadın çalışan oranıyla kadın girişimci kuruşulu olduğunun da altını çiziyor.
Tunaoğlu'nun fabrika hayalinin ardından da peş peşe Ankara'da güzel semtlerde şubeler açtığı görülüyor.
Ayrıca Tunaoğlu'nun PatisWiss markasını da bünyesine eklediği görülüyor.
AYLAR İÇİNDE 12 ŞİRKET
4 fabrikası olan Tunaoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı bir başka paylaşımda İstanbul şubesini açtığı 2022 yılında, 250 milyonluk ciro hedefine ulaştığını duyurdu. Röportajlarında 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, 4 fabrikaya ulaştığını ifade etti. Bir pastane ile başlayan serüven bugün ise aylar içinde 12 şirkete geldi.
Bu açıklamanın ortaya çıkmasının ardından Patwiss isimli şirketin son 3 buçuk yılda milyon dolarlarca ciroya ulaştığı ancak 70 bin TL vergi ödediği sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer aldı.
Pandemi döneminde Tunaoğlu, bir TV kanalında "Elif'in Çikolata Fabrikası" isimli programdan da 35 bölüm çekti.
SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTTI
Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun özgeçmişindeki eğitim bilgileriyle ilgili de oldukça ilginç gelişmeler yaşandı. Özgeçmişinde, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mezunu olduğunu belirten Tunaoğlu'nun bu bölümden mezun olmadığı belirlendi.
PROGRAM 2012'DE BAŞLAMIŞ
Üniversitesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız'ın 2011 ile 2013 yılları arasında tamamladığını söylediği programın 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde başladığı, programın ilk mezununu 2015 yılında verdiği anlaşıldı.
Linkedin profiline göre 2005-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü tamamlayan Yıldız, 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı.
Ancak, Hacettepe Üniversitesi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız'ın 2013 yılında tamamlandığını söylediği program, 2012-2013 yılında başladı. Program ilk mezununu da 2015 yılında verdi.
BİLGİLER DOĞRU DEĞİL
Hacettepe'de öğretim üyesi olan Erdi Daşdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız'ın bilgileri ile ilgili "2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir." ifadelerini kullandı.
İSVİÇRE MERKEZLİ FİRMADAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Diğer yandan İsviçre merkezli orijinal Patiswiss markası da açıklama yaparak Türkiye'deki Patiswiss firması ile alakası olmadığını duyurdu. Patiswiss AG, açıklamasında, Patiswiss Çikolata'ya geçmişte marka koruma ihlalinden dava açmış olduğunu açıkladı.
İsviçreli şirket, "Patiswiss AG İsviçre'nin ticari marka korumasının ihlalleri birçok ülkede tescil edildiğinden, geçmişte birkaç kez Patiswiss Çikolata'ya karşı ticari marka kanunu kapsamında yasal işlem başlatmıştı" ifadelerini kullanarak, Türkiye merkezli şirketle aralarındaki hukuki süreçlere vurgu yaptı.