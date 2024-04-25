Patiswiss’te yeni CEO belli oldu! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu gitti! Kocası geldi! Pastaneden 12 şirkete

Özetle aşağıdaki çıkarımları yaşadık 1. İnsanımızın güçlünün değil haklının yanında olduğunu elbirliği ile göstermiş oldu. 2. Halkımızın ne kadar vicdanlı, birlik olduğunda güzel işler çıkarabileceğimizi hep birlikte görmüş olduk. 3. Günümüzde sosyal mecraların büyük kitleleri ayaklandıracak nitelikte oldugunu, yazılan çizilen hiçbir şeyin küçümsenmemesi gerektiğini de 4. Liste daha uzar gider fakat son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki yaşanan bu durum eğitim kurumlarında, üretici firmalarda, hizmet sunan firmalarda , tüketicilerde aklımıza gelebilecek neredeyse hemen her kesime hitap eden ders niteliğinde bir olaydır herkesin payına düşeni fazlasıyla aldığını düşünüyorum. Sizlerin kıymetli destek yorumları hatta mesajları sayesinde yeni bir şey başarmış olduk herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, her birinize karşılık vermeye çalışıyorum gözden kaçırdıklarım dönemediklerimin anlayışına sığınıyorum. ÖNEMLİ-Bu arada hanımefendinin okuduğunu anlayacak yaşta cocuğu oldugunu oğrendim. Lütfen paylaşımlarınızda incitici şeyler yazmayın.

TAHMİN EDEMEYECEĞİM BOYUTLARA ULAŞTI

Bir paylaşım daha yapan Esra U, "Rica ediyorum yanlış anlaşılmaya sebep olacak şeyler yazmayın benim de bir özel hayatım var ayrıca mütevazı hayatımla oldukça mutluyum kimseyle problemim yok, reklam yapmak veya meşhur olmak gibi gayem yok evet benim yaşamış olduğum bir problem vardı tahmin edemeyeceğim boyutlara ulaştı ve sizlerin desteği ile yankı buldu, iyi niyetli yorumlarınıza kocaman kalp" ifadelerini kullandı. NELER OLMUŞTU?

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye gündemine oturdu.

KÜFLÜ ÇİKOLATA KRİZİ

Linkedin'de bir kullanıcı aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü çıktığına ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var" ifadelerini kullandı.

Esra U. isimli vatandaş paylaşımına Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu da etiketledi. PATISWISS CEO'SU ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU'NDAN SKANDAL YORUM Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu ise bir skandala imza attı.