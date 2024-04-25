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Patiswiss'te yeni CEO belli oldu! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu gitti! Kocası geldi! Pastaneden 12 şirkete

Son dakika haberleri... Müşterisine verdiği 'küflü çikolata' yanıtı ile Türkiye gündemine oturan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, geçtiğimiz günlerde Patiswiss'in CEO'luk görevinden istifa etmişti. İstifa eden Elif Aslı Yıldız’ın yerine eşi Ali Sinan Tunaoğlu getirildi. Öte yandan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun LinkedIn profilinde 2013 yılında bitirdiğini söylediği Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği tespit edildi. İsviçre merkezli Patiswiss markasından da konuya ilişkin bir açıklama gelirken, mağdur isim Esra U. yeni bir paylaşımda bulundu. İşte Tunaoğlu'nun bir pastane ile başlayan ve bugün 12 şirkete ulaşan serüveni...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 15:37 Güncelleme 25 Nisan 2024, 10:33
Patiswiss’te yeni CEO belli oldu! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu gitti! Kocası geldi! Pastaneden 12 şirkete

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Çikolata üreticisi Patiswiss, sosyal medyada yapılan bir 'Küflü çikolata' paylaşımı sonrası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun, bahsi geçen paylaşımı yapan kullanıcıya, "Karşında dev Migros ve biz varız" demişti. Bu açıklamaya ilişkin sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" demişti.

Elif Aslı Yıldız'ın şirketinin sahibinin Ali Sinan Tunaoğlu iddia edilmişti. Patiswiss'in resmi hesaplarından yapılan açıklama bu iddiayı doğrular nitelikte oldu.

Şirket hesabında; Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Sinan Tunaoğlu'nun getirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir."

MAĞDUR İSİMDEN PAYLAŞIM
Tüm bu olayların ardından olayın mağduru olan Esra U'dan da bir mesaj geldi.

Olayın mağduru Esra Hanım LinkedIn profilinden şunları paylaştı;

Bu bir teşekkür paylaşımıdır.

Günlerdir gündeminizi yoğun bir şekilde meşgul ettiğimin farkındayım fakat iyi bir şeylere de sebep olduğu için mutluyum.

Tekrar ediyorum marka severek tukettiğim bir markaydı. Sadece üretim bandında, nakliyede veya muhafazada sıkıntı olabileceğine dikkat çekerek ilgili iyileştirme yapılmasi bir ufak da olsa gönul alma yanıtı beklerdim yanlış anlaşılma ile ülkemizde dalga etkisi yaratmiş oldu.

Özetle aşağıdaki çıkarımları yaşadık

1. İnsanımızın güçlünün değil haklının yanında olduğunu elbirliği ile göstermiş oldu.

2. Halkımızın ne kadar vicdanlı, birlik olduğunda güzel işler çıkarabileceğimizi hep birlikte görmüş olduk.

3. Günümüzde sosyal mecraların büyük kitleleri ayaklandıracak nitelikte oldugunu, yazılan çizilen hiçbir şeyin küçümsenmemesi gerektiğini de

4. Liste daha uzar gider fakat son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki yaşanan bu durum eğitim kurumlarında, üretici firmalarda, hizmet sunan firmalarda , tüketicilerde aklımıza gelebilecek neredeyse hemen her kesime hitap eden ders niteliğinde bir olaydır herkesin payına düşeni fazlasıyla aldığını düşünüyorum.

Sizlerin kıymetli destek yorumları hatta mesajları sayesinde yeni bir şey başarmış olduk herbirinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, her birinize karşılık vermeye çalışıyorum gözden kaçırdıklarım dönemediklerimin anlayışına sığınıyorum.

ÖNEMLİ-Bu arada hanımefendinin okuduğunu anlayacak yaşta cocuğu oldugunu oğrendim. Lütfen paylaşımlarınızda incitici şeyler yazmayın.

TAHMİN EDEMEYECEĞİM BOYUTLARA ULAŞTI
Bir paylaşım daha yapan Esra U, "Rica ediyorum yanlış anlaşılmaya sebep olacak şeyler yazmayın benim de bir özel hayatım var ayrıca mütevazı hayatımla oldukça mutluyum kimseyle problemim yok, reklam yapmak veya meşhur olmak gibi gayem yok evet benim yaşamış olduğum bir problem vardı tahmin edemeyeceğim boyutlara ulaştı ve sizlerin desteği ile yankı buldu, iyi niyetli yorumlarınıza kocaman kalp" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye gündemine oturdu.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu

KÜFLÜ ÇİKOLATA KRİZİ
Linkedin'de bir kullanıcı aldığı Patiswiss marka çikolatanın küflü çıktığına ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var" ifadelerini kullandı.

Esra U. isimli vatandaş paylaşımına Patiswiss'in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu da etiketledi.

PATISWISS CEO'SU ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU'NDAN SKANDAL YORUM

Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu ise bir skandala imza attı.

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu

Paylaşımda bulunan vatandaşı aşağılayan ve üstten bir tavırla konuşan Tunaoğlu şu paylaşımı yaptı:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya 'çöp' falan yazanlara.

Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız.

Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

TEPKİ GELİNCE PAYLAŞIMI SİLDİ
Vatandaşı aşağılayan ve kurumsallıktan uzak tehditkar dil tepki çekti. Sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu paylaşımını sildi.

MARKETLER ÜRÜNLERİ RAFLARDAN İNDİRDİ
Firmalar yaşananlar sonrası Patiswiss'e ait çikolataları raflarından indirdi. Çikolataların satışları firmalar tarafından online olarak da durduruldu.

FİRMANIN RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI
Daha sonra markadan yapılan açıklamada, "Patiswiss markası olarak ürünlerimizin raf ömrü boyunca taze ve sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Farklı etkenlerden kaynaklı oluşan ürün sıkıntılarında müşteri hizmetleri ve ilgili departmanlarımız ile tüm detayları inceleyerek çözüme ulaştırıyoruz. Her geri bildirimi, ürünlerimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İSTİFA ETTİ
Tepkilerin önüne geçemeyen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa etti.

Tunaoğlu istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum.

Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."

Çevresine hırslı, tutkulu bir kadın imajı veren Tunaoğlu'nun sosyal medyası incelendiğinde oldukça şaşırtıcı bilgilere ulaşıldı.

2014 yılında Deniz Polat ile evli olan Tunaoğlu'nun eski gönderilerini silmediği göze çarptı. İlk eşinden bir çocuğu olan Tunaoğlu, çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından mesleki hayatına bir yıl ara veriyor.

Aranın ardından 28 Nisan 2016 Karameli adından bir pastane açtığını duyuran Tunaoğlu ilerleyen süreçte ise ilk eşinden ayrılıyor.

Linkedln'ı aktif kullanan Tunaoğlu, hayalinin bir fabrika satın almak olduğundan da sık sık bahsediyor. Bu durumu paylaşımlarına taşıyan Tunaoğlu, şirketinin %67 kadın çalışan oranıyla kadın girişimci kuruşulu olduğunun da altını çiziyor.

Tunaoğlu'nun fabrika hayalinin ardından da peş peşe Ankara'da güzel semtlerde şubeler açtığı görülüyor.

Ayrıca Tunaoğlu'nun PatisWiss markasını da bünyesine eklediği görülüyor.

AYLAR İÇİNDE 12 ŞİRKET

4 fabrikası olan Tunaoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı bir başka paylaşımda İstanbul şubesini açtığı 2022 yılında, 250 milyonluk ciro hedefine ulaştığını duyurdu. Röportajlarında 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, 4 fabrikaya ulaştığını ifade etti. Bir pastane ile başlayan serüven bugün ise aylar içinde 12 şirkete geldi.

Bu açıklamanın ortaya çıkmasının ardından Patwiss isimli şirketin son 3 buçuk yılda milyon dolarlarca ciroya ulaştığı ancak 70 bin TL vergi ödediği sosyal medyada konuşulan iddialar arasında yer aldı.

Pandemi döneminde Tunaoğlu, bir TV kanalında "Elif'in Çikolata Fabrikası" isimli programdan da 35 bölüm çekti.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTTI
Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun özgeçmişindeki eğitim bilgileriyle ilgili de oldukça ilginç gelişmeler yaşandı. Özgeçmişinde, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mezunu olduğunu belirten Tunaoğlu'nun bu bölümden mezun olmadığı belirlendi.

PROGRAM 2012'DE BAŞLAMIŞ
Üniversitesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız'ın 2011 ile 2013 yılları arasında tamamladığını söylediği programın 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde başladığı, programın ilk mezununu 2015 yılında verdiği anlaşıldı.

Linkedin profiline göre 2005-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü tamamlayan Yıldız, 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı.

Ancak, Hacettepe Üniversitesi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız'ın 2013 yılında tamamlandığını söylediği program, 2012-2013 yılında başladı. Program ilk mezununu da 2015 yılında verdi.

BİLGİLER DOĞRU DEĞİL
Hacettepe'de öğretim üyesi olan Erdi Daşdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız'ın bilgileri ile ilgili "2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir." ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE MERKEZLİ FİRMADAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Diğer yandan İsviçre merkezli orijinal Patiswiss markası da açıklama yaparak Türkiye'deki Patiswiss firması ile alakası olmadığını duyurdu. Patiswiss AG, açıklamasında, Patiswiss Çikolata'ya geçmişte marka koruma ihlalinden dava açmış olduğunu açıkladı.

İsviçreli şirket, "Patiswiss AG İsviçre'nin ticari marka korumasının ihlalleri birçok ülkede tescil edildiğinden, geçmişte birkaç kez Patiswiss Çikolata'ya karşı ticari marka kanunu kapsamında yasal işlem başlatmıştı" ifadelerini kullanarak, Türkiye merkezli şirketle aralarındaki hukuki süreçlere vurgu yaptı.

Küflü çikolata ortalığı karıştırdı! Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlunun vatandaşa cevabı tepki çekti: İstifa geldi | Kocasının şirketi çıktı

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