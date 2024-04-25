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Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!

Son dakika haberleri... Türkiye gündemine Başkan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM resepsiyonundaki kısa görüşmesi bomba gibi düştü. Başkan Erdoğan, Özel'in randevu talebi hakkında "Haftaya görüşeceğiz" ifadelerini kullanırken resepsiyondaki diyalog merak edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, diyaloğun detaylarını A Haber canlı yayınında aktardı. Peki Erdoğan-Özel görüşmesi ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 09:24 Güncelleme 25 Nisan 2024, 12:43
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'dan randevu isteyeceğini açıklamış, Erdoğan da gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" şeklinde yanıt vermişti.

Bu açıklamaların ardından Özgür Özel ve Başkan Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda bir araya geldi.

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

NE KONUŞTULAR?
Gündeme bomba gibi düşen kısa görüşmede neler konuşulduğu ise büyük merak konusu oldu.

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na sordu.

İşte Erdoğan - Özel konuşmasının detayları!

İşte o açıklamalardan satır başları;

23 NİSAN GECESİ NELER YAŞANDI?
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya gelmişti o akşam. Biz kendilerini TBMM'nin önünde karşıladık. Buradan resepsiyon alanına doğru geçildi.

Biz yolda giderken arkada tarafta diğer arkadaşlarımızla görüşme halindeydik. Bir müddet onlarla sohbet ettik. Buradan salona geçildi oradan Mermerli Salona gidildi. Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un burada beraber bir çay içme yaklaşımı oldu. Arzu eden Genel Başkanların gelebileceği ifade edildi. Bende buradan salona geçerek gördüğüm isimlere daveti ilettim. Biz de buradan tekrar Mermerli Salona geçtik. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın orada bulunan isimlerle ve Özgür Özel ile tokalaşması, bayramlaşması ve sohbetleri oldu.

Samimi bir ortam vardı. Malumunuz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan, dolayısıyla burada günün anlam ve öneminin o ana yansıdığını gördük.

GÖRÜŞME NE ZAMAN OLACAK?
Özgür Özel bey ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında tabii bir göz ameliyatı olmuş Sayın Özel, Murat Emir bey de Grup Başkanvekili aynı zamanda göz doktoru olan Murat Emir bey bu ameliyatı gerçekleştirmiş geçmiş olsun dilekleri ifade edildi ve onun üzerinden de bir konuşma söz konusu oldu.

Randevu talebine gündem geldi. Orada Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan beye Sayın Cumhurbaşkanımız randevu talebiyle ilgili önümüzdeki hafta için beraberce karşılıklı olarak görüşmek suretiyle bu randevunun ayarlanmasına ilişkin bir konuşma söz konusu oldu. Başından itibaren tamamen doğaçlama gelişti.

AMELİYAT MI OLDUN SEN?
Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, resepsiyondaki görüşmenin detaylarını yazdı.

İşte Selvi'nin o yazısından ilgili bölüm:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın, Özgür Özel'e sorusuyla bir anda sohbet sağlık konusuna kayıyor. Önder Aksakal, "Sayın Genel Başkan ameliyatın sonucu nasıl oldu? Benim için de tavsiye ediyorlar, o yüzden size sormak istedim" diyor. Özgür Özel, "Gayet iyi oldu. Bir süre kortizon kullanmam gerekiyor" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmayı ilgiyle dinledikten sonra Özgür Özel'e, "Hayırdır ameliyat mı oldun?" diye soruyor.

GÖZLÜK DERECEM 6.75'Tİ
Özgür Özel de "Göz ameliyatı oldum. Gözlük derecem 6.75'ti. Doktorlar ameliyatı önerdiler. Ben de yaptırdım. Memnunum" diye karşılık veriyor. Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Bu sırada Özgür Özel'e göz ameliyatı yapan doktoru, aynı zamanda CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir de yanında. Murat Emir ameliyata ilişkin bilgi veriyor.

8 YIL ARADAN SONRA
Sonra liderler arasında sıcak bir sohbet başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müsaadenizle ayrılmak istiyorum" diyerek ayağa kalkınca herkes ayağa kalkıyor. Erdoğan salondakilerle tek tek tokalaşıp ayrılıyor. Ardından da birer, ikişer ayrılıyorlar.

DİYALOG ÖNEMLİ
Siyasette diyaloğu her zaman önemsedim. Çünkü iktidarı da muhalefeti de bu ülkenin partileri. Cumhurbaşkanı da CHP Lideri de bu ülkenin insanları. Görüş ayrılıkları demokrasinin gereği. Ama iktidar ile ana muhalefetin ülkenin temel meseleleri hakkında diyalog içinde olması önemli. Biz diyalogsuzluktan çok şey çektik. 12 Eylül öncesinde Demirel ile Ecevit'in cenazede bile tokalaşmadıkları haberleri yapılıyordu. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki ilişki de ondan daha iyi değildi. En son 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 25 Temmuz 2016 tarihinde görüşmüşlerdi. Kılıçdaroğlu diyaloğu değil Erdoğan'a hakareti tercih eden bir liderdi. Ama bu tavır ülkeye bir şey kazandırmadı.

YENİ SÜRECİN FOTOĞRAFI MI
Eğer bu süreç iyi değerlendirilirse yeni dönemin yeni siyaseti olabilir. Erdoğan ile Özgür Özel'in tokalaşma ve görüşme görüntüleri yeni döneme damgasını vurabilir. Yeni dönem siyasetinin simgesi olarak değerlendirilebilir. Tabii kıymeti bilinip iyi değerlendirildiği taktirde.

Özgür Özel, seçimlerden sonra ağır başlı bir devlet adamı portresi çiziyor. Bununla da puan topluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise temel meselelerde diyaloğu tercih ettiği için Özgür Özel'e ayrı bir kredi açıyor. Bağdat dönüşünde Erdoğan'a yeni anayasa konusunu da sormuştuk. Türkiye'nin darbe ruhunu taşıyan bu anayasadan kurtulması, daha yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşması gerektiğini söyleyip "Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım" diyerek açık kapı bırakmıştı.

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