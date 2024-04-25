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İstanbul Beşiktaş'taki ünlü işletmede tecavüz skandalı! Sapık müdür garsonu önce sarhoş etti sonra...

İstanbul Beşiktaş’ta ünlü bir işletmede mide bulandıran bir olay yaşandı. Geçtiğimiz kasım ayında işletme müdürü 47 yaşındaki Mecit A., garson Selvihan Z.’yi önce sarhoş sonra istismar etti. Mağdur kadın şikayetçi olunca yapılan DNA incelemesinde genç kadının tecavüze uğradığı ortaya çıktı. İstismarcı hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 09:49 Güncelleme 25 Nisan 2024, 10:05
İstanbul Beşiktaş’taki ünlü işletmede tecavüz skandalı! Sapık müdür garsonu önce sarhoş etti sonra...

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İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan ünlü bir işletmede cinsel istismar vakası meydana geldiği ortaya çıktı. Olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Selvihan Z., isimli genç kadın ünlü işletmede garson olarak çalışıyordu.

47 yaşındaki Mecit A., ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan Selvihan Z., alkolün dozunu kaçırınca sarhoş oldu.

İŞLETME MÜDÜRÜ GARSON KIZI İSTİSMAR ETTİ
Mekânın tuvaletine giden genç kadın istifra etmeye başladı. Bu sırada personelinin yanına gelen Mecit A., genç kadına dokunarak taciz etmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, Genç kadın Mecit A.'ya karşı koymaya çalıştı ancak alkolün etkisiyle tepki veremedi. İddiaya göre Mecit A, Selvihan Z.'nin çaresiz durumundan faydalanarak cinsel istismarda bulundu. Sabah olduğunda istismara uğradığını fark eden genç kadın karakola giderek Mecit A.'dan şikayetçi oldu.

ALDIĞI İÇKİ SONRASI BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Selvihan Z., karakolda verdiği ifadesinde iş yerinde Mecit A.'nın kendisine bir bardak içki verdiğini, bu içkiyi içince bilincini yitirdiğini ve ayakta durmakta zorlandığını anlattı. Tuvalete istifra etmek için gittiğinde Mecit A.'nın da kendisini takip ederek önce dokunduğunu ardından zorla üzerindekileri çıkararak kendisine sahip olduğunu anlattı. Genç kadın Mecit A.'nın kendisine yönelik bu tür eylemleri iki kez daha yapmaya çalıştığını söyleyerek şikâyetçi olduğunu beyan etti.

"BENİMLE CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAR MI?"
Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı işyerinde çalışan başka bir kadın garsonun bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Genç kadın ifadesinde işletme müdürünün yanına gelerek, "Selvihan çok güzel bir kadın onunla birlikte olmak istiyorum. Kendisine teklif etsem tepkisi ne olur?" diye sordu. Bende çok şaşırmıştım" şeklinde konuştu.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Gözaltına alınan şüpheli üzerine atılı suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını iddia etti. Genç kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuştu ve genç kadının tecavüze maruz kaldığı belirlendi. Gözaltına alınan istismarcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Mecit A., hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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