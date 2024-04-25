AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor

Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi 'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım.

"Dünyada birçok alanda değişimden söz ediliyor. Sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zemin çok hızlı değişiyor. Bunu ayak uydurmak için de Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖZEL'İ KABUL EDECEK: YENİLİKÇİ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA KAVUŞMA ZAMANI GELMİŞTİR Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 23 Nisan'da Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmede anayasa meselesini gündeme getireceğini belirtmişti.

Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum.

Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz.

Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir."