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AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor

AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dikkat çektiği "Sivil anayasa" için hazırlıklara hız veriyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasaya ilişkin siyasi partilere yapacağı ziyaretlerin ardından parti olarak görüşmelere başlayacaklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 11:14 Güncelleme 25 Nisan 2024, 11:57
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor

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AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sivil bir anayasa için kolları sıvıyor.

TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni anayasa görüşmeleri ve yapılacak çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Abdullah Güler

Geçmişte bu konuda çeşitli adımlar atıldığını ancak sonuç alınamadığını ifade eden Güler, bugüne kadar yapılan değişikliklerle anayasanın "yamalı bohçaya" döndüğünü belirtti.

Abdullah Güler, "Mevcut Anayasa, günümüzün beklentilerine karşılık vermekten uzaktır. Sivil, çoğulcu ve demokratik bir anayasa şart." dedi.

ZİYARETLER BAŞLIYOR
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bu konuda çeşitli açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Güler, anayasa konusunda bazı temasların ve görüşmelerin yapılacağını aktardı. Güler, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere yapacağı ziyaretlerin ardından biz de siyasi partilerle görüşmelerimizi başlatacağız. Bu görüşmelerde yol ve yöntemin belirlenmesini amaçlayacağız. Anayasa, toplumsal mutabakat metnidir. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının fikirlerinin alınması için bir merkez oluşturulabilir. Bunu da teklif etmeyi düşünüyoruz. Ulaşacak önerilerin yasama uzmanlarınca değerlendirilip başlıklar haline getirilmesinin ardından partilerle bu önerileri de müzakere edebiliriz."

BAŞKAN ERDOĞAN ÖZEL'İ KABUL EDECEK: YENİLİKÇİ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA KAVUŞMA ZAMANI GELMİŞTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 23 Nisan'da Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşmede anayasa meselesini gündeme getireceğini belirtmişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyada birçok alanda değişimden söz ediliyor. Sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zemin çok hızlı değişiyor. Bunu ayak uydurmak için de Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir.

Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım.

Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum.

Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz.

Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir."

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