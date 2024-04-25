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Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Birçok yıldızı hedefinde tutan sarı-kırmızılılarda liste başına Rafa Silva alındı. Benfica'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldızın transferi için bu kez teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. İşte deneyimli hocanın Rafa Silva'ya yaptığı konuşma...

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 11:39 Güncelleme 25 Nisan 2024, 11:39
Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

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Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon yine hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

Hafta içinde Brezilyalı yıldız Vini Junior'un da menajeri olan İngiliz Nathan Campbell'ı konuk eden Erden Timur'un, Arsenal'ın Milwall'da kiralık oynayan oyuncusu Brooke Norton-Cuffy için bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

Bu kez Okan Buruk'un sazı eline aldığı ve Rafa Silva ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

Yeni Asır'ın haberine göre; Okan Buruk bu görüşmede "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayacağız. Seninle ilgili planlarım var" diyerek Portekizli oyuncuyu ikna etmeye çalıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

BİRÇOK TALİBİ VAR

Bu sezon Benfica'da bulduğu forma süresi azaldığı için ayrılmaya sıcak bakan Rafa Silva'ya çok sayıda talip var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO!

Portekiz basını; Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Galatasaray'dan 3.5 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini iddia etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

Katar'dan da Rafa Silva'nın aklını çelebilecek bir teklif geldiği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

Alınan bilgilere göre bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Yıldız oyuncunun ise sezon bitene kadar süre istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme, transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Transferi Okan Buruk bitirecek! İşte Rafa Silva görüşmesinde yaşananlar...

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