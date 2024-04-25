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Yeni 6'lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM'li Mithat Sancari Walter Steinmeier'in döner kesme töreninde neden buluştu?

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihe gömülen 6'lı masanın bir benzeri İstanbul'da görüldü. Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier İstanbul'da döner kesti. Steinmeier'in döner kestiği alanda 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski HDP Eşbaşkanlarından Mithat Sancar aynı karede poz verdi. Bu görüntü "Yeni bir siyasi birliktelik arayışı mı var?" sorusunu aklıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 09:20 Güncelleme 25 Nisan 2024, 09:39
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?

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Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde 6+1'li masayı tarihe gömdü.

6'LI MASA DAĞILDI
6'lı masanın ortaklarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağan üstü kurultay kararı alarak aday olmayacağını duyurdu.

Saddet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti ise CHP'den kopardıkları vekillerle Meclis'e girse de siyaset arenasında ses getiremedi. PKK'nın siyasi ayağı HDP isim değiştirerek DEM kılıfına girerken genel başkanlar değişti.

YENİSİ Mİ KURULUYOR?
Tarihe gömülen 6'lı masanın bir benzeri İstanbul'da görüldü. Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier İstanbul'da döner kesti.

Steinmeier İstanbul'da döner kesti.

Steinmeier'in döner kestiği alanda 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski HDP Eşbaşkanlarından Mithat Sancar aynı karede poz verdi. Bu görüntü "Yeni bir siyasi birliktelik arayışı mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

Sabah yazarı Mahmut Övür söz konusu isimlerin bir araya gelmesine ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi verdi.

POST MODERN 6'LI MASA
Övür, Abdullah Gül'e dikkat çekerek, "CHP içinde İmamoğlu-Özgür Özel ve Mansur Yavaş rekabetinin nasıl seyredeceği ve kimin kiminle ittifak yapacağı öngörülemiyor. Bu nedenle her biri kendi çapında geleceğe hazırlanıyor. İşte Almanya büyükelçiliği rezidansında çekilen fotoğraf bu geleceğe bir hazırlığın işareti olarak yorumlanıyor ve Altılı Masa'nın yeni bir versiyonu olduğu söyleniyor. Kulislerde adı bile konmuş: Postmodern Altılı Masa..." ifadelerini kullandı.

Övür şu ifadelere yer verdi:

"Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier, Başkan Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geldi ama önce İstanbul'a uğradı. Doğal olarak konuk cumhurbaşkanını karşılayanlar arasında hükümeti temsilen Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı.

Ancak siyaset kulislerinde daha çok İstanbul'daki Alman Büyükelçiliği'ne ait yazlık Tarabya rezidansında verilen "dönerli" davette çekilen fotoğraf öne çıktı ve konuşuldu. Fotoğrafta son dönemde pek ortalarda görünmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir yanında eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, bir yanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arka planda da eski HDP Eşbaşkanlarından Mithat Sancar vardı.
Özellikle eski cumhurbaşkanı Gül'ün yeniden "siyaset" arenasında görünür olması ve "Batılı büyükelçilerin" uzun zamandır kapsama alanında olan İBB Başkanı İmamoğlu'yla görüntü vermesi, ister istemez "Yeni bir siyasi birliktelik arayışı mı var?" sorusunu akla getirdi.

Özel-İmamoğlu

Hiç de ihtimal dışı bir soru değil. Değil, çünkü bu buluşmadan bir hafta önce bir işadamıyla "siyasetteki arayışlar" üzerine sohbet ederken, pek de ciddiye almadığım bir iddiayı seslendirdi:

"Şunu bir yere not et ya da satır arası yaz: Abdullah Gül siyasete dönebilir. Yakında piyasada görürsen şaşırma. Tam ona göre bir ortam var, kaçırmaz."

Doğrusu, bu öngörü bir bilgiye mi dayanıyordu yoksa tahmin miydi emin değilim ama şaşırdım. Hem de 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün ayrıldığı 2014 yılından beri sürekli bir arayış içinde olduğunu bildiğim halde. Gerçi o arayışlardan da bir sonuç çıkmadı. Hatta benzer hevese kapılarak kurulan DEVA ve Gelecek Partileri de istenileni başaramadı. Ama şimdi yerel seçim sonuçları böyle hesap yapanları yeniden heveslendirdi. Bu yüzden AK Parti'nin oylarına Yeniden Refah gibi göz dikenlerin sayısı bir hayli fazla. O hesabın içinde CHP'de giderek sıkışacak olan İmamoğlu da var. Çünkü CHP içinde İmamoğlu-Özgür Özel ve Mansur Yavaş rekabetinin nasıl seyredeceği ve kimin kiminle ittifak yapacağı öngörülemiyor.
Bu nedenle her biri kendi çapında geleceğe hazırlanıyor. İşte Almanya büyükelçiliği rezidansında çekilen fotoğraf bu geleceğe bir hazırlığın işareti olarak yorumlanıyor ve Altılı Masa'nın yeni bir versiyonu olduğu söyleniyor. Kulislerde adı bile konmuş: "Postmodern Altılı Masa..."

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