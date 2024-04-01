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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.23
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.94
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
ZEKİ YIKICI 59 %1.51 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %81.82
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %61.11
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %73.08
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %70.49
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %96.70
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %85.66
İBRAHİM DİNÇ 324 %0.20 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %93.65
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı