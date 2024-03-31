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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %84.78
0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %54.93
0 %0 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %47.73
0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %88.50
FADIL GÜÇLÜ 230 %0.18 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %73.73
0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %79.71
0 %0 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %56.92
0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %52.42
0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %97.84
0 %0 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %87.68
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %77.18
0 %0 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %72.31
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı