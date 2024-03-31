|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %84.78
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %54.93
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %47.73
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %88.50
|FADIL GÜÇLÜ
|230
|%0.18
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %73.73
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %79.71
|0
|%0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %56.92
|0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %52.42
|0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %97.84
|0
|%0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %87.68
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %77.18
|0
|%0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %72.31
|0
|%0
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