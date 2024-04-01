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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:55
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.17
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN YILDIRIM 845 %0.22 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.85
TURGUT ÇELİK 273 %0.08 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı