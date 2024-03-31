60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:05
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%70.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.82 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.15
Hatay Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %50.35
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %55.24
ECEVİT ALKAN 578 %0.84 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %57.92
EŞREF KARAYÜN 3072 %8.96 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %54.32
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %54.04
MEHMET GÜZELYURT 1861 %5.04 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %52.31
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %86.87
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %39.55
ARDA SARIGÜN 14 %0.13 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %67.93
ALİ AVCI 258 %0.32 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %69.39
SEDA ELHAN 7 %0.02 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %41.67
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %70.10
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %59.82
0 %0 Detay
SAMANDAĞ Türkiye İşçi Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.91
EMRAH KARAÇAY 18798 %50.49 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %41.90
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı