|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %50.35
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %55.24
|ECEVİT ALKAN
|578
|%0.84
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %57.92
|EŞREF KARAYÜN
|3072
|%8.96
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %54.32
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %54.04
|MEHMET GÜZELYURT
|1861
|%5.04
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %52.31
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %86.87
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %39.55
|ARDA SARIGÜN
|14
|%0.13
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %67.93
|ALİ AVCI
|258
|%0.32
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %69.39
|SEDA ELHAN
|7
|%0.02
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %41.67
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %70.10
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %59.82
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.91
|EMRAH KARAÇAY
|18798
|%50.49
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %41.90
|0
|%0
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