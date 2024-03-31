|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
|GİZEM GÜLEN
|567
|%10.28
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.42
|ADEM YILMAZ
|29
|%0.03
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %33.62
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %81.30
|0
|%0
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %76.67
|BAYKAL IŞIK
|521
|%0.18
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %83.73
|MUSTAFA MÜFİT TEKELİ
|280
|%0.10
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.66
|BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
|295
|%0.75
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|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %79.60
|ÖMER BULUT
|227
|%0.12
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|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %89.10
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.89
|ALEYNA ARZUM YALÇIN
|616
|%1.13
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %75.35
|YAVUZ YILMAZ
|236
|%0.21
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %85.52
|0
|%0
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %75.10
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %85.20
|ESRA ÖZEN
|382
|%0.29
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %91.88
|0
|%0
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %68.36
|GAMZE ÖZLEM İLHAN GÜLCAN
|181
|%0.16
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %73.43
|ERKAN BİLGE
|230
|%0.14
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %60.57
|0
|%0
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %55.53
|0
|%0
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %54.49
|0
|%0
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %63.69
|ABUZER TURGUT
|128
|%0.08
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %85.97
|GÖNÜL IŞIK
|42
|%0.03
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %37.30
|DOĞAN ERGÜN
|1196
|%1.05
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %75.34
|ÖZLEM VARLI YILMAZ
|225
|%0.12
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %78.08
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %64.64
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %65.04
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %87.12
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %58.13
|0
|%0
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %52.33
|DİLEK KIRCAOĞLU
|292
|%0.28
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
|0
|%0
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %51.35
|ÇİĞDEM DENİZ
|57
|%0.10
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %50.50
|MEHMET TOLGA BEKTAŞ
|727
|%0.99
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %75.77
|ÖZCAN KESKİN
|60
|%0.04
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %71.02
|İSA DAŞDEMİR
|373
|%0.19
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %77.23
|0
|%0
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %59.44
|0
|%0
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %69.76
|0
|%0
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %83.39
|ORHAN KAMO
|157
|%0.14
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