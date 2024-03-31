60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:20
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%73.62
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
İstanbul Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %54.76
GİZEM GÜLEN 567 %10.28 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %56.42
ADEM YILMAZ 29 %0.03 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %33.62
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %81.30
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %76.67
BAYKAL IŞIK 521 %0.18 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %83.73
MUSTAFA MÜFİT TEKELİ 280 %0.10 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.66
BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA 295 %0.75 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %79.60
ÖMER BULUT 227 %0.12 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %89.10
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %54.89
ALEYNA ARZUM YALÇIN 616 %1.13 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %75.35
YAVUZ YILMAZ 236 %0.21 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %85.52
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %75.10
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %85.20
ESRA ÖZEN 382 %0.29 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %91.88
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %68.36
GAMZE ÖZLEM İLHAN GÜLCAN 181 %0.16 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %73.43
ERKAN BİLGE 230 %0.14 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %60.57
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %55.53
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %54.49
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %63.69
ABUZER TURGUT 128 %0.08 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %85.97
GÖNÜL IŞIK 42 %0.03 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %37.30
DOĞAN ERGÜN 1196 %1.05 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %75.34
ÖZLEM VARLI YILMAZ 225 %0.12 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %78.08
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %64.64
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %65.04
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %87.12
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %58.13
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %52.33
DİLEK KIRCAOĞLU 292 %0.28 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %94.66
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %51.35
ÇİĞDEM DENİZ 57 %0.10 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %50.50
MEHMET TOLGA BEKTAŞ 727 %0.99 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %75.77
ÖZCAN KESKİN 60 %0.04 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %71.02
İSA DAŞDEMİR 373 %0.19 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %77.23
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %59.44
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %69.76
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %83.39
ORHAN KAMO 157 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı