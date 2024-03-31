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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:35
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%76.92
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.19
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %68.51
ELİF PARLA KURTAY 429 %0.44 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %64.66
0 %0 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %79.82
0 %0 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %94.23
0 %0 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %89.74
0 %0 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %75.32
0 %0 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %74.04
0 %0 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %62.86
0 %0 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %79.21
0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %88.75
0 %0 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %83.54
0 %0 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %97.70
0 %0 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %97.30
0 %0 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %94.50
ELİF AYŞE ÖNCEL 47 %0.07 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %78.57
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı