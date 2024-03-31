|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %68.51
|ELİF PARLA KURTAY
|429
|%0.44
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %64.66
|0
|%0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %79.82
|0
|%0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %94.23
|0
|%0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %89.74
|0
|%0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %75.32
|0
|%0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %74.04
|0
|%0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %62.86
|0
|%0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %79.21
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %88.75
|0
|%0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %83.54
|0
|%0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %97.70
|0
|%0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %97.30
|0
|%0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %94.50
|ELİF AYŞE ÖNCEL
|47
|%0.07
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %78.57
|0
|%0
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