|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
|ERAY SEVİNDİRİCİ
|686
|%1.93
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %82.64
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %79.34
|0
|%0
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.22
|0
|%0
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %44.76
|BARAN KÖSEOĞLU
|336
|%0.26
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %69.83
|ÖZLEM AVCI
|314
|%0.16
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %74.81
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %63.69
|ORHAN AKINCI
|1253
|%1.53
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %75.56
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %92.13
|OYLUN ERCAN
|335
|%1.80
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %85.76
|SELDA SALMAN
|52
|%0.08
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %82.02
|FİKRET SAPMAZ
|1437
|%7.88
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %77.10
|BAYRAM BABATUTMAZ
|442
|%0.21
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
|MUSTAFA TOSUNLAR
|117
|%1.40
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %64.65
|ALP İÇEN
|773
|%0.54
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.52
|SÜLEYMAN ŞENCAN
|128
|%0.20
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %76.74
|SEFA KÖKEN
|35
|%0.25
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %82.54
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %65.61
|GÜLHAN ATIŞ
|95
|%0.08
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
|ZEKİ GÜNAYDIN
|19
|%0.03
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %92.99
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %61.49
|GİZEM AYRANCI DEMİRHAN
|235
|%1.03
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %74.51
|FİRDES MURSALLI
|30
|%0.05
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %67.61
|DİLBER SEVAY AKER
|104
|%0.43
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
|UĞUR FIRAT
|22
|%0.13
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %81.82
|MEMET ALİ ÖZTÜRK
|67
|%0.15
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %68.72
|EYYÜP ÇİÇEK
|77
|%0.09
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URLA
Açılan Sandık Oranı %71.58
|AYTEKİN AKTAŞ
|583
|%1.80
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