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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:30
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.12
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%75.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.78
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %97.05
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %78.38
ERAY SEVİNDİRİCİ 686 %1.93 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %82.64
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %79.34
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %72.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %44.76
BARAN KÖSEOĞLU 336 %0.26 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %69.83
ÖZLEM AVCI 314 %0.16 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %74.81
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %63.69
ORHAN AKINCI 1253 %1.53 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %75.56
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %92.13
OYLUN ERCAN 335 %1.80 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %85.76
SELDA SALMAN 52 %0.08 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %82.02
FİKRET SAPMAZ 1437 %7.88 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %77.10
BAYRAM BABATUTMAZ 442 %0.21 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %97.67
MUSTAFA TOSUNLAR 117 %1.40 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %64.65
ALP İÇEN 773 %0.54 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %91.52
SÜLEYMAN ŞENCAN 128 %0.20 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %76.74
SEFA KÖKEN 35 %0.25 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %82.54
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %65.61
GÜLHAN ATIŞ 95 %0.08 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %97.32
ZEKİ GÜNAYDIN 19 %0.03 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %92.99
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %61.49
GİZEM AYRANCI DEMİRHAN 235 %1.03 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %74.51
FİRDES MURSALLI 30 %0.05 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %67.61
DİLBER SEVAY AKER 104 %0.43 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %69.47
UĞUR FIRAT 22 %0.13 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %81.82
MEMET ALİ ÖZTÜRK 67 %0.15 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %68.72
EYYÜP ÇİÇEK 77 %0.09 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %71.58
AYTEKİN AKTAŞ 583 %1.80 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı