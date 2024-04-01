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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:05
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.86
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.24
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %89.39
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.93
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %93.33
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %90.72
0 %0 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.87
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %85.42
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %93.46
0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %99.35
0 %0 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %98.44
DENİZ KONDİL 160 %0.17 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %98.81
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %98.98
0 %0 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %97.78
0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %97.32
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı