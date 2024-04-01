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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:20
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.14
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%85.15
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.94 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.57
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %93.54
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %82.76
ORHAN MORDOĞAN 277 %0.44 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %90.26
0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %73.59
0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %69.37
0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %68.26
ERKAN BAŞ 26409 %19.32 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %72.59
BERAY TOPÇU 147 %0.21 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %75.81
ÇİĞDEM KANDEMİR 273 %0.16 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %87.71
0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.10
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %89.47
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı