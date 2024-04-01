|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %93.54
|0
|%0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %82.76
|ORHAN MORDOĞAN
|277
|%0.44
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %90.26
|0
|%0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %73.59
|0
|%0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %69.37
|0
|%0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %68.26
|ERKAN BAŞ
|26409
|%19.32
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %72.59
|BERAY TOPÇU
|147
|%0.21
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %75.81
|ÇİĞDEM KANDEMİR
|273
|%0.16
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %87.71
|0
|%0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %93.10
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %89.47
|0
|%0
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