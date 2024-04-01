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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.70
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZHAN DEMİR 62 %0.14 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜLYA ARGA 259 %0.15 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMRAN ÇOLAKOĞLU UYGUN 149 %0.42 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL GEÇELİ 278 %0.69 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİLAN İDİL KANKOTAN 681 %0.22 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS BAŞARAN 2551 %2.74 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA YILMAZ 83 %0.21 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ALTINKAN 127 %0.27 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYFER GÜNEŞHAN 1506 %0.56 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞEN BOZKURT 56 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı