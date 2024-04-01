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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:05
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.02
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HEVAL DENİZ BOĞA 32 %1.02 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHAR AYÇA OKÇUOĞLU GÖKSEL 2 %0.08 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZDEMİR 2 %0.08 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TÜNAY YAKAR 45 %0.11 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ CEM TAN 0 %0 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞLAR SUAT TURSUN 1 %0.04 Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA YAVUZ 2 %0.06 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
DURSUN KARACAN 0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SERVET DURMUŞ 0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
0 %0 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
EDİP KOŞAR 0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
0 %0 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ GÖR 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı