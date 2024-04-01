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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:00
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.19
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %81.82
0 %0 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %96.47
0 %0 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %98.73
0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %98.43
EREN GÜRPINAR 385 %0.19 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %95.26
MÜBEYRA İLHAN 473 %0.17 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %72.34
0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %96.08
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR ALTUNER 300 %0.36 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı