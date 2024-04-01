|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %72.14
|ÖZGÜL TUZCU
|640
|%0.82
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|0
|%0
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ
|201
|%1.25
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %80.30
|0
|%0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLCAN GÜZEL
|2
|%0.03
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|0
|%0
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
|TANLA SÖYLEMEZ
|375
|%0.70
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.23
|NAZMİYE KULAÇ
|466
|%0.67
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
|BADE DUDU TAKIM
|987
|%1.08
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
|NEZAKET ÜNAL
|141
|%0.41
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SOLMAZ TOKAY
|102
|%0.24
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ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
|0
|%0
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
|0
|%0
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