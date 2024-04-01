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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:05
TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.86
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.62
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %72.14
ÖZGÜL TUZCU 640 %0.82 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ 201 %1.25 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %80.30
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLCAN GÜZEL 2 %0.03 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.23
TANLA SÖYLEMEZ 375 %0.70 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.23
NAZMİYE KULAÇ 466 %0.67 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
BADE DUDU TAKIM 987 %1.08 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
NEZAKET ÜNAL 141 %0.41 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SOLMAZ TOKAY 102 %0.24 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %97.47
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %40.15
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı