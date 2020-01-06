Yılbaşını atlattık ve gözler kar tatiline çevrildi. Ünlü isimler soluğu Kartalkaya, Uludağ ve Palandöken'de almaya başladı. Fakat buralarda fiyatlar aldı başına gitti.

Herkes fiyatlardan şikâyetçi. Kartalkaya ve Uludağ'da 2 kişilik konaklamanın bedeli en düşük 5 bin en yüksek ise 14 bin liraya kadar çıkıyor... Fırsat sitelerinde 17 Ocak ile 21 Ocak tarihleri arasını seçerseniz bunu görürsünüz. Hal böyle olunca bu durum Bulgaristan'ın Bansko Merkezi'ne yaramış. Çünkü kış müşterisi, daha ucuz olan bu ülkeye kaymaya başladı...

Aynı tarihleri burada seçerseniz de otel fiyatları; en yüksek 500 Euro yani 4 bin lira rakam çıkıyor... En düşük ise 144 Euro yani 1000 Türk lirası civarında... Anlayacağınız Türk işletmeler fiyatları düşürmezse, yerli kayak tatilcisi git gide Bulgaristan'a kayacak...



ELEŞTİRİNİN BEDELİ 12 BİN LİRA

Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Hadise, kıyafetiyle çok konuşuldu... Güzel popçu, Fransa'daki dünyaca ünlü bir markadan satın aldığı mayo elbise için tam 12 bin lira ödemiş… Beyonce, Rihanna, Jennifer Lopez, Shakira ve sayamayacağım onlarca isim, konserlerinde böyle tasarımlar giyerken bu kadar eleştiri yağmuruna tutulmuyor. Hadise'ye yapılan eleştirileri okudukça aklıma "Meyve veren ağaç taşlanır" atasözü geldi...



VERSACE AŞKI

Daha önce özel korumasını ve son model aracını Aleyna Tilki'ye tahsis eden Kadir Güneş, güzel popçu için yine kesenin ağzını açmış. Güneş, Tilki'ye bu kez de yılbaşı hediyesi olarak Versace marka bir kolye almış.

Bu markaya olan düşkünlüğü ile bilinen güzel popçu, şimdilerde kolyesini boynundan düşürmüyor...



AHBAP VE HALUK LEVENT'E BÜYÜK ALKIŞ

Kim dara düşse 'Ahbap' isimli platform kural Haluk Levent'ten yardım istiyor. İneği kaybolan bile ünlü sanatçıdan yardım talebinde bulunuyor. Ahbap onu da buluyor. Levent, yılbaşı gecesi Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'e özel bir konser vererek onlara moral olmuştu. Sizce Haluk Levent, koca bir alkışı hak etmiyor mu?

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE