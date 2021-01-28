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    • Magazin
    • 28.01.2021 12:46
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    • 28.01.2021 12:47
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    bir devri daha kapattı 'duygusal' sebepler dedi yüzüstü bıraktı ayrıldı ! 'de zelzele etkisi asla yanından ayırmamıştı

    Son dönemde dijital yayın platformu , ve kendinden 30 yaş küçük sevgilisi 'yla yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen büyük bir şok yaşadı. 'in sahibi ve 2021 sunucusu Acun Ilıcalı hayatının en büyük şoklarından birini yaşıyor. Survivor 2021 çekimleri için sık sık 'ne giden Acun Ilıcalı 20 yıllık dostu ve sağ kolu 'ın istifası ile bir dönemi daha kapattı. Acun Ilıcalı ve TV 8'i sarsan bu haber kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şimdi herkes bu ayrılığın nedenini merak ediyor. Ortaya atılan iddialar ise hayli ilginç...

    Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı o isim terk etti gitti

    Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı 'duygusal' sebepler dedi yüzüstü bıraktı gitti! TV 8'de zelzele etkisi asla yanından ayırmamıştı... TV 8'in sahibi ve Survivor'ın sunucusu Acun Ilıcalı hayatında ve kariyerinde bir devri daha kapattı... Son dönemde Survivor 2021 ve yeni açılan Exxen dijital platformuyla magazini süsleyen Acun Ilıcalı ayrılık şoku yaşıyor. Televizyon dünyasına damga vuran programlarıyla tanınan Acun Ilıcalı, 20 yıllık dostu ve sağ kolu Birol Doğan'ın istifası ile bir dönemi daha kapattı.

    Tv8'in sahibi, Acun Medya 'nın kurucusu Acun Ilıcalı'ya bir şok geldi.

    Medyaradar'ın haberine göre; Acun Ilıcalı'nın Show TV'de dünyayı gezerek yaptığı programı 'Acun Firarda' döneminden beri yanında olan Birol Doğan istifa ederek ayrıldı.

        Birol Doğan, Acun Firarda'da kameraman olarak Acun Ilıcalı ile dünyayı gezdi. Program sırasında Acun'un sık sık "Feridun" diye seslendiği Birol Doğan ile yolları neredeyse 20 yıl hiç ayrılmadı.

        Televizyonlara dönemin hit programlarını çeken yapım şirketi olan Senkron TV'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın yanına geçen Birol Doğan teknik bilgisiyle öne çıktığı gibi organizasyon becerisiyle de vazgeçilmez elemanlardan biri oldu.

        Bir döneme damga vuran "Var mısın Yok musun" adlı yarışma programında Acun'un telefon ederek danıştığı ve "Alo Hamdi Bey" diye seslendiği o isimdi Birol Doğan…

            Ardından Acun Ilıcalı'nın dünyanın öbür ucunda çektiği Survivor serilerinde hep sağ kolu oldu.

            Geçtiğimiz haftalarda aniden istifa kararı alan Birol Doğan, tazminatını da alarak Acun Ilıcalı ile olan iş ilişkisini bitirdi. Sebebinin tamamen 'duygusal' olduğu yani para ya da başka bir sıkıntıdan kaynaklanmadığı konuşuluyor.

            20 yıldır abi kardeş ilişkisi içinde olduğu Birol Doğan'ın istifası ile yalnız kalan Acun Ilıcalı'nın boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı bir devri daha kapattı 'duygusal' sebepler dedi yüzüstü bıraktı ayrıldı ! TV 8'de zelzele etkisi asla yanından ayırmamıştı