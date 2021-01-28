Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı 'duygusal' sebepler dedi yüzüstü bıraktı gitti! TV 8'de zelzele etkisi asla yanından ayırmamıştı... TV 8'in sahibi ve Survivor'ın sunucusu Acun Ilıcalı hayatında ve kariyerinde bir devri daha kapattı... Son dönemde Survivor 2021 ve yeni açılan Exxen dijital platformuyla magazini süsleyen Acun Ilıcalı ayrılık şoku yaşıyor. Televizyon dünyasına damga vuran programlarıyla tanınan Acun Ilıcalı, 20 yıllık dostu ve sağ kolu Birol Doğan'ın istifası ile bir dönemi daha kapattı.