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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %4.63
RUHİ TUNCEL 6 %0.07 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.44
REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK 2 %0.19 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %5.47
ÇİĞDEM ERİŞ 1 %0.01 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %3.44
BÜLENT UYGUR 16 %0.13 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.13
KEREM USTA 9 %0.13 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
ÜMİT YAŞAR DEMİR 7 %0.27 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.78
NEJDET ALAVİ 68 %0.29 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %12.44
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.76
ÖZGÜN ÖZTUNÇ 8 %0.31 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.53
UFKUN DOĞAN 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %8.86
CİHAN AVCI 3 %0.02 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %6.02
MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK 6 %0.10 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.27
İBRAHİM DÖNMEZ 12 %0.15 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %11.17
GÖKHAN ÇAVUŞDAĞ 2 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.72
İBRAHİM BİÇER 7 %0.08 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %3.97
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %3.37
TANJU KARAKUŞ 1 %0.01 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %1.97
ALİ YEDİTEPE 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.02
AYŞEGÜL SEVİNMİŞ 3 %0.09 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.43
AHMET HIZLI 3 %0.06 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %12.61
TUNCA TUNCER 3 %0.02 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.79
FAHRETTİN EROĞLU 1 %0.07 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %3.43
OKTAY ÖNDEŞ 17 %0.22 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %4.29
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %4.63
MİKAİL YILMAZ 10 %0.05 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %4.36
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %2.70
KAĞAN TANGÖR 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %2.89
ADEM KAYA 5 %0.07 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
CAN ÖZEL 6 %0.25 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %29.01
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %3.12
ZÜLFİYE GÜNEŞ 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %5.03
MEHMET GÖĞERÇİN 3 %0.04 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %4.60
MURAT DÖNMEZ 6 %0.07 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %4.02
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %4.46
SAİT TERZİ 5 %0.07 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.49
TEKİN YILMAZ 4 %0.08 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %2.87
LALE ÖZEL 6 %0.07 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %14.23
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı