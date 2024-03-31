|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %4.63
|RUHİ TUNCEL
|6
|%0.07
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.44
|REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK
|2
|%0.19
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %5.47
|ÇİĞDEM ERİŞ
|1
|%0.01
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %3.44
|BÜLENT UYGUR
|16
|%0.13
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.13
|KEREM USTA
|9
|%0.13
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
|ÜMİT YAŞAR DEMİR
|7
|%0.27
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.78
|NEJDET ALAVİ
|68
|%0.29
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %12.44
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.76
|ÖZGÜN ÖZTUNÇ
|8
|%0.31
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.53
|UFKUN DOĞAN
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %8.86
|CİHAN AVCI
|3
|%0.02
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %6.02
|MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK
|6
|%0.10
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.27
|İBRAHİM DÖNMEZ
|12
|%0.15
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %11.17
|GÖKHAN ÇAVUŞDAĞ
|2
|%0.04
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.72
|İBRAHİM BİÇER
|7
|%0.08
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %3.97
|0
|%0
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %3.37
|TANJU KARAKUŞ
|1
|%0.01
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %1.97
|ALİ YEDİTEPE
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.02
|AYŞEGÜL SEVİNMİŞ
|3
|%0.09
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.43
|AHMET HIZLI
|3
|%0.06
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %12.61
|TUNCA TUNCER
|3
|%0.02
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.79
|FAHRETTİN EROĞLU
|1
|%0.07
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %3.43
|OKTAY ÖNDEŞ
|17
|%0.22
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %4.29
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %4.63
|MİKAİL YILMAZ
|10
|%0.05
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %4.36
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %2.70
|KAĞAN TANGÖR
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %2.89
|ADEM KAYA
|5
|%0.07
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
|CAN ÖZEL
|6
|%0.25
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %29.01
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %3.12
|ZÜLFİYE GÜNEŞ
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %5.03
|MEHMET GÖĞERÇİN
|3
|%0.04
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %4.60
|MURAT DÖNMEZ
|6
|%0.07
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %4.02
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %4.46
|SAİT TERZİ
|5
|%0.07
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.49
|TEKİN YILMAZ
|4
|%0.08
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %2.87
|LALE ÖZEL
|6
|%0.07
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %14.23
|0
|%0
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