60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:10
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.33 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.25
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %99.69
0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
YAŞAR AKA 228 %0.27 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKALP ERENOĞLU 71 %0.27 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.77
MUSA ERTÜRK 1430 %0.71 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BALİ 344 %0.36 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %97.47
TİMUR DUMAN 416 %0.20 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ USLU 85 %0.27 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı