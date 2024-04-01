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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:00
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.51
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA KORKUT 154 %0.26 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLGÜN BUZAN 226 %0.49 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
ALİ SAİP ERİŞEN 82 %0.32 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKET SALMAN 317 %0.19 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.26
MEHMET ALİ ARTUNCA 856 %0.33 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK 462 %0.18 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.93
ETHEM UYSAL 292 %0.24 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %98.52
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARAKAYA 36 %0.18 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
ALPHAN KOLAŞİNLİLER 414 %0.52 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECLA ÜREMİŞ 590 %2.63 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
HATİCE ÇEVİK YALLI 844 %0.31 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
OSMAN ZEKİ ERGİN 312 %0.15 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
DİLEK ETE 250 %0.17 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
ERDAL GÜMÜŞTEKİN 97 %0.12 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
HAMİT NİŞANCI 9379 %27.90 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
JÜLİDE GENÇER 165 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı