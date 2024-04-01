|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLGA KORKUT
|154
|%0.26
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLGÜN BUZAN
|226
|%0.49
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %96.69
|ALİ SAİP ERİŞEN
|82
|%0.32
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVKET SALMAN
|317
|%0.19
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %97.26
|MEHMET ALİ ARTUNCA
|856
|%0.33
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %93.02
|GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK
|462
|%0.18
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %94.93
|ETHEM UYSAL
|292
|%0.24
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %98.52
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARAKAYA
|36
|%0.18
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|ALPHAN KOLAŞİNLİLER
|414
|%0.52
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECLA ÜREMİŞ
|590
|%2.63
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|HATİCE ÇEVİK YALLI
|844
|%0.31
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.97
|OSMAN ZEKİ ERGİN
|312
|%0.15
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.29
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %95.24
|0
|%0
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|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %82.62
|DİLEK ETE
|250
|%0.17
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %99.23
|0
|%0
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|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %97.03
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %99.32
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %95.80
|ERDAL GÜMÜŞTEKİN
|97
|%0.12
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
|HAMİT NİŞANCI
|9379
|%27.90
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %89.47
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %91.32
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %97.53
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %89.47
|JÜLİDE GENÇER
|165
|%0.41
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