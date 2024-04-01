|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %89.85
|MEHMET CEREN
|63
|%0.17
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %85.98
|DURMUŞ KARAKAŞ
|441
|%2.45
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %98.28
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %88.49
|ERDAL ÇİFTCİ
|465
|%0.49
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.38
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %95.37
|NURSEL PEKCAN
|153
|%0.26
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %93.11
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|837
|%0.41
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %85.79
|0
|%0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %81.25
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|297
|%0.89
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