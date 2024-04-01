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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:50
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.13
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%89.18
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.52
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %89.85
MEHMET CEREN 63 %0.17 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %85.98
DURMUŞ KARAKAŞ 441 %2.45 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %98.28
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %88.49
ERDAL ÇİFTCİ 465 %0.49 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %84.38
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %95.37
NURSEL PEKCAN 153 %0.26 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %93.11
HALİL İBRAHİM KURUÇAY 837 %0.41 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %85.79
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %81.25
ALİ ERPAYLAŞTIRAN 297 %0.89 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı