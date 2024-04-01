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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:05
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.42
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.62 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.09
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %88.77
CEMİL EVİS 593 %0.50 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %80.75
MUSTAFA BOZ 37 %0.11 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %88.20
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN GÜNGÖR 324 %0.28 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
FİKRET ÇAYIR 118 %0.33 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
İBRAHİM KARABULUT 90 %0.12 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %91.47
OZAN MEHMET BOZDOĞAN 10561 %6.06 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %88.71
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.98
SEHER DÜZGÜN 358 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı