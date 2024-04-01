|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %88.77
|CEMİL EVİS
|593
|%0.50
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %80.75
|MUSTAFA BOZ
|37
|%0.11
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %94.59
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %88.20
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN GÜNGÖR
|324
|%0.28
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MUT
Açılan Sandık Oranı %88.38
|FİKRET ÇAYIR
|118
|%0.33
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %96.98
|İBRAHİM KARABULUT
|90
|%0.12
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %91.47
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|10561
|%6.06
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %88.71
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %98.98
|SEHER DÜZGÜN
|358
|%0.26
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