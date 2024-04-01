60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:05
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.53
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT FİLİZLİ 84 %0.20 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ 77 %0.37 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİTHAT SOYLU 3576 %19.50 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.66
HARUN ELİGÜZEL 250 %0.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı