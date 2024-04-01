|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT FİLİZLİ
|84
|%0.20
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ
|77
|%0.37
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİTHAT SOYLU
|3576
|%19.50
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.66
|HARUN ELİGÜZEL
|250
|%0.20
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