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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:00
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.34 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.39
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %95.57
ALİ SEFA TUTMAZ 50 %0.15 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %86.96
MESUT GÖMCELİ 39 %1.00 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %79.52
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %83.52
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %63.89
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %73.08
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %70.49
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %96.70
HAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU 747 %0.39 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %85.92
HÜSNÜ ORHUN İKİZ 681 %0.41 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %93.65
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı