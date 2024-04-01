60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:00
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.08
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.23
Gaziantep Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM ÇIBIK 860 %0.22 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.85
ERCAN AKYOSUN 631 %0.19 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı