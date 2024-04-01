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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:10
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.26 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.26
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %98.18
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %98.68
HASAN MARAZ 425 %0.34 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %98.73
0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %99.57
FURKAN GÜLER 419 %0.81 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %99.73
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %97.93
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %97.40
YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU 542 %0.33 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %99.53
FATİH KANCA 161 %0.35 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı