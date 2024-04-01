60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:10
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.16
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %72.14
0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %80.30
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %98.23
0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %98.76
0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %42.42
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı