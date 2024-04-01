|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ GÖKKAYA
|30
|%0.12
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYNUR ARSLANER
|566
|%0.27
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK ÖZKORUL
|26
|%0.24
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT ORBEY
|53
|%0.28
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EVREN ERYILDIZ
|20
|%0.06
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANDAN TÜRKOĞLU
|24
|%0.25
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ ÖZÇELİK
|2149
|%0.38
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN KANTAŞ
|129
|%0.24
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESRA MURAT
|185
|%0.64
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÖZDOĞAN
|825
|%0.23
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMED ESEN
|1
|%0.05
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SARIASLAN
|289
|%0.32
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YETER SAYNUR SALLI
|13
|%0.20
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK KÜÇÜK
|31
|%0.16
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU
|59
|%0.17
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DÖNMEZ
|10
|%0.11
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY CABAR
|1306
|%0.26
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ŞİMŞEK
|25
|%0.11
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT KAYA
|30
|%0.17
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN ÇELİK
|247
|%0.35
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ASLANDOĞDU
|232
|%0.26
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT CELAL ÜNSAL
|153
|%0.79
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA KİRZUK
|651
|%0.21
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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