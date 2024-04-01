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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %68.18
0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %98.66
0 %0 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.74
0 %0 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %98.96
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı