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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:40
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.06
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.56
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %98.75
0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %98.38
0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %99.70
0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %99.09
0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %99.26
0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %96.20
ERGÜN TÜRK 142 %0.07 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %97.77
0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı