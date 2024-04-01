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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %90.77
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %91.67
0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %86.42
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %94.41
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %96.80
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %98.21
NUREDDİN FİDAN 101 %0.09 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %95.92
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %91.07
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %94.60
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı