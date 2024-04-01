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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CİHAN DEMİR 150 %0.83 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
HATİCE SİBEL ÖLÇAL 34 %0.10 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN TOSUN 6 %0.09 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TOSUN 73 %0.10 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ULAŞ GEZER 24 %0.12 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EREN GÜLERİM 36 %0.18 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %96.63
EBRU ERSAN 323 %0.09 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %96.99
VAKIF DEMİR 211 %0.06 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAKKAS DEMİR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı