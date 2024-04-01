|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CİHAN DEMİR
|150
|%0.83
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.15
|HATİCE SİBEL ÖLÇAL
|34
|%0.10
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN TOSUN
|6
|%0.09
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TOSUN
|73
|%0.10
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ULAŞ GEZER
|24
|%0.12
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN GÜLERİM
|36
|%0.18
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %96.63
|EBRU ERSAN
|323
|%0.09
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %96.99
|VAKIF DEMİR
|211
|%0.06
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAKKAS DEMİR
|0
|%0
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