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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:00
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%22.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.27
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %26.73
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %21.71
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %25.86
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %23.28
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %32.03
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %40.16
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %18.64
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %46.53
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.08
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %36.21
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %36.80
GÜVEN YAVUZ 206 %5.54 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %12.77
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %16.14
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %14.74
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %28.09
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %10.23
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %27.85
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %27.59
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %16.02
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı