|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %26.73
|0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %21.71
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %25.86
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %23.28
|0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %32.03
|0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %40.16
|0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %18.64
|0
|%0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %46.53
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.08
|0
|%0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %36.21
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %36.80
|GÜVEN YAVUZ
|206
|%5.54
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %12.77
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %16.14
|0
|%0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %14.74
|0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %55.56
|0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %28.09
|0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %10.23
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %27.85
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %27.59
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %16.02
|0
|%0
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