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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %99.46
YILDIZ NİĞDELİ 32 %0.07 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %94.21
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %96.82
FATMA SÖZER 48 %0.03 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %86.42
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %94.52
BERK ALBAYRAK 174 %0.07 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %91.03
RECEP ÇAKILKAYA 107 %0.04 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %88.24
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %97.78
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %98.38
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE FİDAN 8 %0.04 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %97.90
AYŞEN KILINÇ 139 %0.05 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %96.00
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.59
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %81.15
HÜLYA TÜMTÜRK 42 %0.03 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %95.33
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %95.27
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %94.40
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %94.37
ŞÜKRÜ TUNÇDELEN 122 %0.36 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %87.37
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %88.84
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %93.00
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %87.89
DİLAN DAĞ 14 %0.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı