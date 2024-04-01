|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.30
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
|0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %95.59
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %92.98
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %78.98
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %55.56
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %62.82
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %68.85
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %86.53
|0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %79.61
|0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %53.41
|0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %81.75
|0
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