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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.03
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.18
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %86.94
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.21
MUSTAFA GÜRAN 155 %0.07 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.71
ZİYA ERDOĞAN 165 %0.05 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.26
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %68.74
AYSUN AKÇA 39 %0.04 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.32
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.47
ALAADDİN AKÖZDOĞAN 215 %0.24 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.52
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.25
SİNAN ATÇEKEN 45 %0.02 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.58
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %97.79
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
UĞUR OKUR 30 %0.06 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.58
GÖKAN ÇAKIR 82 %0.06 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %93.16
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.93
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %80.61
TUĞBA MAYALIK 81 %0.04 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.15
İRFAN IŞIK 93 %0.05 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.79
DOĞUKAN TOKTAŞ 171 %0.07 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.40
SEMİH BAKIR 63 %0.03 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %90.95
AYDIN KEYF 113 %0.05 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %93.56
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.94
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.51
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %86.14
SUZAN ÖZNUR PAÇA 96 %0.04 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %79.84
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %81.50
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %80.03
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.53
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.49
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %80.79
GAMZE ÇAKIR YILMAZ 198 %0.06 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %87.67
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.64
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı