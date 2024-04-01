|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.18
|0
|%0
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|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %86.94
|0
|%0
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %95.21
|MUSTAFA GÜRAN
|155
|%0.07
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|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %91.71
|ZİYA ERDOĞAN
|165
|%0.05
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.26
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %68.74
|AYSUN AKÇA
|39
|%0.04
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.32
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.96
|0
|%0
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|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %88.47
|ALAADDİN AKÖZDOĞAN
|215
|%0.24
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %97.52
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.25
|SİNAN ATÇEKEN
|45
|%0.02
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.58
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %97.79
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|UĞUR OKUR
|30
|%0.06
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %84.58
|GÖKAN ÇAKIR
|82
|%0.06
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %93.16
|0
|%0
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|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %82.93
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %80.61
|TUĞBA MAYALIK
|81
|%0.04
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %91.15
|İRFAN IŞIK
|93
|%0.05
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %93.79
|DOĞUKAN TOKTAŞ
|171
|%0.07
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %97.69
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %72.40
|SEMİH BAKIR
|63
|%0.03
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %90.95
|AYDIN KEYF
|113
|%0.05
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %93.56
|0
|%0
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %88.94
|0
|%0
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %90.51
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %86.14
|SUZAN ÖZNUR PAÇA
|96
|%0.04
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %79.84
|0
|%0
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %81.50
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %80.03
|0
|%0
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %90.53
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.49
|0
|%0
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %91.58
|0
|%0
|Detay
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %80.79
|GAMZE ÇAKIR YILMAZ
|198
|%0.06
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %87.67
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %99.64
|0
|%0
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