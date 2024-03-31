|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %34.44
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %21.16
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %32.37
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %21.23
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %25.00
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %14.29
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %20.38
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %28.17
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %76.09
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %14.49
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %14.63
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KULP
Açılan Sandık Oranı %18.45
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %20.21
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %14.42
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SUR
Açılan Sandık Oranı %23.81
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %19.96
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