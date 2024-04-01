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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OTMAR 374 %0.18 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE 1242 %14.23 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU 161 %0.04 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı