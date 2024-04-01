|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %84.51
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU
|317
|%0.22
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜNEŞ
|536
|%0.35
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %98.39
|0
|%0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR BAŞ
|350
|%0.30
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLÜM ÖZ
|44
|%0.10
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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