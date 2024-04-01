60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:40
ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.72
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Şanlıurfa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %84.51
0 %0 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
0 %0 Detay
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU 317 %0.22 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜNEŞ 536 %0.35 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %98.39
0 %0 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR BAŞ 350 %0.30 Detay
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜSLÜM ÖZ 44 %0.10 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı