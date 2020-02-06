Sabiha Gökçen diye Trabzon kazasının görüntülerini paylaşan NTV rezil oldu! 06.02.2020 13:59

NTV, Sabiha Gökçen’de pistten çıkıp kaza yapan Pegasus’a ait uçağın içinden görüntüler diyerek yine aynı havayolu şirketinin 2018’de Trabzon’da yaptığı kazanın görüntülerini paylaştı. Yanlış görüntüleri ekranlara getirdiğini anlayan NTV’nin videoyu geri çekmesi sosyal medyada gündem oldu.

NTV izleyenlerini şaşırttı. Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıkıp kırıma uğrayan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağının içinden olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

Söz konusu görüntülerin, 15 Ocak 2018'de Trabzon'da pistten çıkıp kırıma uğrayan uçağa ait olduğu ortaya çıktı. NTV'deki görüntüleri kaynak gösteren bazı haber siteleri de görüntülerin doğruluğunu araştırmadan yayınladı. NTV kısa sürede hatasını anlayıp görüntüleri geri çekti.