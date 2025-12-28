PODCAST CANLI YAYIN
Malatya'da trafik kazası: Burunları kanamadan kurtuldular

Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

